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Тони Кроос сыграл свой 150-й поединок в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Об этом сообщает Opta Analyst

Тони Кроос сыграл свой 150-й поединок в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" вчера смог преодолеть сопротивление "Баварии" только в конце встречи благодаря дублю от Хоселу. Этот победный поединок имел особое значение для полузащитника команды Тони Крооса.

Немец провел свой 150-й матч в Лиге чемпионов, став седьмым игроком, который достиг этой отметки. До него также это делали Икер Касильяс, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Томас Мюллер, Хави и Лионель Месси. Кроме того, Тони Кроос уже в финале против "Боруссии" может сравняться по количеству игр в самом престижном еврокубке с игроком "Баварии" и испанским полузащитником. Также вчерашний матч против мюнхенцев для полузащитника "Реала" стал 20-м в полуфинале Лиги чемпионов. По количеству игр в 1/2 финала немца опережает лишь Криштиану Роналду, который провел на один поединок больше.

Добавим, что во время вчерашнего поединка против "Баварии", Тони Кроос имел 93% точных передач (94/101), из которых он точно выполнил 18 из 20 лонг-болов.

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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