Томас Мюллер сравнялся с Хави по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов в составе одной команды

В первом полуфинальном поединке между "Баварией" и "Реалом", Томас Мюллер выходил в стартовом составе и провел тогда 150-й матч в Лиге чемпионов. Вчера немец появился в конце второго тайма против "сливочных", где в итоге его команда уступила и впервые за более чем 10 лет закончит сезон без трофея. Впрочем, Томас Мюллер вписал свое имя в историю Лиги чемпионов в очередной раз.

Немец сравнялся с Хави по количеству проведенных игр в составе одной команды самого престижного еврокубка. Игрок "Баварии" и бывший игрок "Барселоны" имеют по 151-му сыгранному поединку, что является рекордом Лиги чемпионов. Кроме того, Томас Мюллер теперь входит в шестерку футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в этом турнире. Его и Хави по этому показателю может догнать Тони Кроос, если он сыграет в финале против "Боруссии".

Добавим, что Томас Мюллер в целом в Лиге чемпионов забил 54 гола, что является седьмым показателем за всю историю турнира.