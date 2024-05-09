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Томас Мюллер сравнялся с Хави по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов в составе одной команды

Лига Чемпионов

Большое достижение немецкого футболиста

Томас Мюллер сравнялся с Хави по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов в составе одной команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом полуфинальном поединке между "Баварией" и "Реалом", Томас Мюллер выходил в стартовом составе и провел тогда 150-й матч в Лиге чемпионов. Вчера немец появился в конце второго тайма против "сливочных", где в итоге его команда уступила и впервые за более чем 10 лет закончит сезон без трофея. Впрочем, Томас Мюллер вписал свое имя в историю Лиги чемпионов в очередной раз.

Немец сравнялся с Хави по количеству проведенных игр в составе одной команды самого престижного еврокубка. Игрок "Баварии" и бывший игрок "Барселоны" имеют по 151-му сыгранному поединку, что является рекордом Лиги чемпионов. Кроме того, Томас Мюллер теперь входит в шестерку футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в этом турнире. Его и Хави по этому показателю может догнать Тони Кроос, если он сыграет в финале против "Боруссии".

Добавим, что Томас Мюллер в целом в Лиге чемпионов забил 54 гола, что является седьмым показателем за всю историю турнира.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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