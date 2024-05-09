Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Мюллер сравнялся с Хави по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов в составе одной команды
Большое достижение немецкого футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинальном поединке между "Баварией" и "Реалом", Томас Мюллер выходил в стартовом составе и провел тогда 150-й матч в Лиге чемпионов. Вчера немец появился в конце второго тайма против "сливочных", где в итоге его команда уступила и впервые за более чем 10 лет закончит сезон без трофея. Впрочем, Томас Мюллер вписал свое имя в историю Лиги чемпионов в очередной раз.
Немец сравнялся с Хави по количеству проведенных игр в составе одной команды самого престижного еврокубка. Игрок "Баварии" и бывший игрок "Барселоны" имеют по 151-му сыгранному поединку, что является рекордом Лиги чемпионов. Кроме того, Томас Мюллер теперь входит в шестерку футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в этом турнире. Его и Хави по этому показателю может догнать Тони Кроос, если он сыграет в финале против "Боруссии".
Добавим, что Томас Мюллер в целом в Лиге чемпионов забил 54 гола, что является седьмым показателем за всю историю турнира.
Популярное сейчас
- На характере и со скандалом — в финал ЛЧ. Реал — Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча
- Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии
- Киеврада признала Залужного почетным гражданином города: "слуги народа" отказались голосовать
- Победа Боруссии в Лиге чемпионов вредит перспективам Шахтера автоматически выйти в группу. Объясняем, почему
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО