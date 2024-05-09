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Винисиус - о камбэке против Баварии: Это Реал! Мы знаем, что можем выбраться из любой ситуации
Эмоциональная реакция лидера "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов.
"Это "Реал"! Мы всегда, всегда верим в себя.
Это просто магия - играть за эту команду, на этом стадионе и делать это столько раз. Мы знаем, что благодаря вере в свои силы можем выбраться из любой ситуации, в которой окажемся.
Если мне приходить вернуться в оборону для помощи защитникам - я это сделаю без проблем. Всё, что угодно для попадания в ещё один финал. Мне так повезло, и я так горжусь, что ношу эту великолепную футболку.
Выступать за "Реал" - это мечта. Я уехал из Сан-Гонсалу, а обычно людям оттуда не удается выбраться. И вот теперь я здесь помогаю этому замечательному клубу и этим замечательным болельщикам, которые меня так любят", - сказал бразилец в интервью Movistar.
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