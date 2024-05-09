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Результат закономерен? У Реала 3,30 xG за матч с Баварией. У мюнхенцев - 0,39

Лига Чемпионов

Хозяева явно доминировали на поле

Результат закономерен? У Реала 3,30 xG за матч с Баварией. У мюнхенцев - 0,39

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" одержал минимальную победу в ответном матче с "Баварией" (2:1) в рамках Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Согласно данным статистического портала The xG Philsophy , xG (ожидаемые голы) "сливочных" составил 3,30, у мюнхенцев – лишь 0,39.

В первой встрече между командами (2:2) преимущество по этому показателю тоже осталось за "Реалом": 2,08 против 1,7.

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Опубликовал: Александр Бураков
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