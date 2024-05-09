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Нойер - о вылете от Реала: Мы видели себя в финале. Сейчас у меня нет слов
Обидное поражение для ветерана мюнхенцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался о поражении от мадридского "Реала" полуфинале Лиги чемпионов.
"Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я чувствую сейчас. То, что мы проиграли на заключительной стадии и вели со счетом 1:0 до 85-й минуты - это очень горько.
Мы находились в одном шаге до Лондона и видели себя в финале. Сейчас у меня нет слов", - сказал немец в интервью DAZN.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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