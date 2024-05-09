Нойер - о вылете от Реала: Мы видели себя в финале. Сейчас у меня нет слов

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался о поражении от мадридского "Реала" полуфинале Лиги чемпионов.

"Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я чувствую сейчас. То, что мы проиграли на заключительной стадии и вели со счетом 1:0 до 85-й минуты - это очень горько.



Мы находились в одном шаге до Лондона и видели себя в финале. Сейчас у меня нет слов", - сказал немец в интервью DAZN.