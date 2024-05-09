Беллингем - о выходе Реала в финал ЛЧ: Это безумие! Не могу в это поверить. Судьбу матча определил характер

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем поделился своими эмоциями после выхода команды в финал Лиги чемпионов.

Напомним, в 1/2 финала турнира "сливочные" выбили "Баварию" (2:2 - на выезде, 2:1 - дома).

"Это безумие! Не могу в это поверить! Наверное, только так это и могло произойти. Впереди мой первый финал. В Англии, против "Боруссии". Надо отдать им должное - они заслужили этот финал. Будет приятно увидеть старых друзей.

Судьбу этого матча определил наш характер. Он у нас часто выходит на первый план в этом сезоне. У нас много способных и талантливых игроков, но в таких играх, когда кажется, что мы на волоске от поражения или вылета, здорово себя проявляют ещё и резервисты, которые выходят на замену и прекрасно выполняют свою работу, благодаря чему мы побеждаем", - цитирует англичанина официальный сайт УЕФА.