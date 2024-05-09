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Тухель и Терзич допустили одинаковые ошибки. Реал наказал, ПСЖ – нет. Обзор ответных матчей ½ ЛЧ

Лига Чемпионов

Аудиомнение #260

Тухель и Терзич допустили одинаковые ошибки. Реал наказал, ПСЖ – нет. Обзор ответных матчей ½ ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Томас и Эдин выключили "Баварию" и "Боруссию Д" из игры своими заменами в ключевые отрезки матчей. Дортмундцам повезло выйти сухими из воды, но не мюнхенцам. О будущем Лунина в Мадриде, прекрасном перформансе Витиньи, скандальном эпизоде на последних минутах матча "Реал" – "Бавария" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:46 – "Реал" – "Бавария" (2:1);

20:39 – "ПСЖ" – "Боруссия Д" (0:1);

31:47 – О финале ЛЧ;

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