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Анчелотти: В Реале есть один капитан - Флорентино Перес. Все остальные - матросы

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Дон Карло очень высоко оценивает заслуги президента клуба

Анчелотти: В Реале есть один капитан - Флорентино Перес. Все остальные - матросы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не скупился на комплименты президенту "сливочных" Флорентино Пересу после выхода в финал Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, в полуфинале турнира мадридский клуб одолел "Баварию" (2:2, 2:1).

- Вы великий капитан...

- Здесь есть один капитан. Его зовут Флорентино Перес. Остальные все из нас - моряки. Он смог воспитать это замечательное поколение футболистов, и я надеюсь, что мы сможем добиться завоевания ещё одной Лиги чемпионов", - приводит слова итальянского специалиста AS.

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Карло Анчелотти Флорентино Перес Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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