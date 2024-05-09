Анчелотти: В Реале есть один капитан - Флорентино Перес. Все остальные - матросы

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не скупился на комплименты президенту "сливочных" Флорентино Пересу после выхода в финал Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, в полуфинале турнира мадридский клуб одолел "Баварию" (2:2, 2:1).

- Вы великий капитан...

- Здесь есть один капитан. Его зовут Флорентино Перес. Остальные все из нас - моряки. Он смог воспитать это замечательное поколение футболистов, и я надеюсь, что мы сможем добиться завоевания ещё одной Лиги чемпионов", - приводит слова итальянского специалиста AS.