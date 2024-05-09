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Анчелотти: В Реале есть один капитан - Флорентино Перес. Все остальные - матросы
Дон Карло очень высоко оценивает заслуги президента клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не скупился на комплименты президенту "сливочных" Флорентино Пересу после выхода в финал Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, в полуфинале турнира мадридский клуб одолел "Баварию" (2:2, 2:1).
- Вы великий капитан...
- Здесь есть один капитан. Его зовут Флорентино Перес. Остальные все из нас - моряки. Он смог воспитать это замечательное поколение футболистов, и я надеюсь, что мы сможем добиться завоевания ещё одной Лиги чемпионов", - приводит слова итальянского специалиста AS.
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