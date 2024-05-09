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Ступар: Игроки Баварии не должны обвинять арбитра

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Судейский эксперт считает, что Шимон Марциняк справился со своими обязанностями

Ступар: Игроки Баварии не должны обвинять арбитра

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар дал свою оценку работе польского арбитра в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией".

"Считаю, что Шимон Марциняк справился со своими обязанностями. В первом тайме у него вообще было мало работы. Страсти на поле начали бушевать после того, как "Бавария" вышла вперед. Но арбитр уверенно контролировал ход событий, тем более, что в ключевые моменты могла подстраховать система VAR. Сказывался не только огромный опыт Марциняка в обслуживании матчей такого ранга, но и то, что он сам в свое время хорошо играл в футбол, поэтому чувствовал дух борьбы.

А послематчевые претензии участников это – эмоции, часть футбольного спектакля. Можно понять отчаяние игроков "Баварии", но они сами виноваты, ведь реализовали далеко не все созданные голевые моменты. По крайней мере, Марциняк, на мой взгляд, отсудил лучше своего итальянского коллеги, обслуживавшего другой полуфинал: "ПСЖ" – "Боруссия" и не заметил нарушения гостей на Мбаппе, за которое следовало назначать пенальти", – сказал Ступар.

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Бавария (Мюнхен) Мирослав Ступар Реал (Мадрид) Шимон Марциняк
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gican85 (Киев)
09.05.2024 в 15:52
Ничего конкретного не сказал. Зачем нам эти рассуждени?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
09.05.2024 в 15:52
Ничего конкретного не сказал. Зачем нам эти рассуждени?
Ответить
0
0

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