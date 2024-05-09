Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд заработает больше, если проиграет финал Лиги чемпионов
В случае победы клуб получит лишь 20 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Markus Gilliar - GES Sportfoto
Дортмундская "Боруссия" вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским "Реалом". Но немецкий клуб оказался в неожиданной ситуации: проигрыш в этом матче может принести им больше денег, чем победа.
Согласно контракту, заключенному при переходе Джуда Беллингема из "Боруссии" в "Реал" в 2023 году, мадридский клуб обязан выплатить немцам 25 миллионов евро, если испанцы займут первое место в Лиге чемпионов.
В то же время победа "Боруссии" в турнире принесет им лишь 20 миллионов евро от УЕФА.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Де Лигт - после отмены своего гола: Судья принёс мне свои извинения. Реал тоже забил на грани офсайда
- "Все это вместе его и подкосило". Экс-помощник Фоменко рассказал о причинах смерти тренера
- ЛЧ. Реал Мадрид – Бавария 2:1. Магия королевского клуба снова в действии
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО