Боруссия Дортмунд заработает больше, если проиграет финал Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским "Реалом". Но немецкий клуб оказался в неожиданной ситуации: проигрыш в этом матче может принести им больше денег, чем победа.

Согласно контракту, заключенному при переходе Джуда Беллингема из "Боруссии" в "Реал" в 2023 году, мадридский клуб обязан выплатить немцам 25 миллионов евро, если испанцы займут первое место в Лиге чемпионов.

В то же время победа "Боруссии" в турнире принесет им лишь 20 миллионов евро от УЕФА.

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