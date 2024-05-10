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Анчелотти и Перес склоняются к тому, чтобы вместо Лунина в финале Лиги чемпионов сыграл Куртуа
Андрей всё ещё не завоевал полного доверия
Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, кандидатуре какого голкипера в стане "Реала" отдают предпочтение на решающий матч сезона.
По информации издания Relevo, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти и президент "сливочных" Флорентино Перес пришли к выводу, что защищать ворота в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" вместо украинского голкипера Андрея Лунина должен Тибо Куртуа. Отмечается, что решающим фактором во время принятия этого решения стал большой опыт бельгийского вратаря.
Большую часть сезона Куртуа пропустил из-за тяжёлой травмы. Первый матч в сезоне Тибо провёл лишь на прошлых выходных против "Кадиса" (3:0) в Ла Лиге.
Лунин, в свою очередь, принял участие в 30 матчах в нынешнем сезоне, в которых пропустил 28 голов. 12 раз украинец отстоял "на ноль".
Напомним, финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией" состоится 1 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли".
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