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Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Рулевой мадридцев не спешит с принятием решения

Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не дал прямого ответа на вопрос журналистов о том, кто будет защищать ворота "сливочных" в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Какой голкипер выйдет на "Уэмбли"? Я не хочу сейчас это обсуждать. У меня есть месяц, чтобы подумать", - приводит слова итальянского специалиста Madrid Xtra в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Анчелотти вместе с президентом клуба Флорентино Пересом склоняются к тому, что в финальном поединке против дортмундской "Боруссии" вместо украинца Андрея Лунина с первых минут должен появиться Тибо Куртуа.

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Боруссия (Дортмунд) Карло Анчелотти Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Опубликовал: Александр Бураков
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