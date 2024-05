Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не дал прямого ответа на вопрос журналистов о том, кто будет защищать ворота "сливочных" в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось , что Анчелотти вместе с президентом клуба Флорентино Пересом склоняются к тому, что в финальном поединке против дортмундской "Боруссии" вместо украинца Андрея Лунина с первых минут должен появиться Тибо Куртуа.

????| Ancelotti: "The goalkeeper in Wembley? I don't want to debate about this now. I have a month to think about it." pic.twitter.com/JsMPKDo9nq