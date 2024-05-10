Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не дал прямого ответа на вопрос журналистов о том, кто будет защищать ворота "сливочных" в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Какой голкипер выйдет на "Уэмбли"? Я не хочу сейчас это обсуждать. У меня есть месяц, чтобы подумать", - приводит слова итальянского специалиста Madrid Xtra в социальной сети X.

Ранее сообщалось , что Анчелотти вместе с президентом клуба Флорентино Пересом склоняются к тому, что в финальном поединке против дортмундской "Боруссии" вместо украинца Андрея Лунина с первых минут должен появиться Тибо Куртуа.