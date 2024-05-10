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Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов
Рулевой мадридцев не спешит с принятием решения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не дал прямого ответа на вопрос журналистов о том, кто будет защищать ворота "сливочных" в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
"Какой голкипер выйдет на "Уэмбли"? Я не хочу сейчас это обсуждать. У меня есть месяц, чтобы подумать", - приводит слова итальянского специалиста Madrid Xtra в социальной сети X.
Ранее
????| Ancelotti: "The goalkeeper in Wembley? I don't want to debate about this now. I have a month to think about it." pic.twitter.com/JsMPKDo9nq— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 10, 2024
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