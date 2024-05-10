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Жироне разрешили играть ЛЧ на своем стадионе
Клуб получил разрешение от УЕФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
«Жирона», в которой выступают наши соотечественники Артем Довбик и Виктор Цыганков, получила официальное подтверждение от УЕФА, что стадион «Монтильиви» соответствует всем необходимым требованиям для проведения матчей Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025.
Испанский клуб обеспечил себе место в турниры, победив "Барселону" со счетом 4:2. Команда сейчас занимает второе место в Ла Лиге и имеет 74 балла.
Напомним, что ближайший матч "Жироны" состоится 10 мая, они сыграют против "Алавеса". Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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