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Жироне разрешили играть ЛЧ на своем стадионе

Лига Чемпионов
Обновлено

Клуб получил разрешение от УЕФА

Жироне разрешили играть ЛЧ на своем стадионе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

«Жирона», в которой выступают наши соотечественники Артем Довбик и Виктор Цыганков, получила официальное подтверждение от УЕФА, что стадион «Монтильиви» соответствует всем необходимым требованиям для проведения матчей Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025.

Испанский клуб обеспечил себе место в турниры, победив "Барселону" со счетом 4:2. Команда сейчас занимает второе место в Ла Лиге и имеет 74 балла.

Напомним, что ближайший матч "Жироны" состоится 10 мая, они сыграют против "Алавеса". Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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УЕФА Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
girona fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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