Жироне разрешили играть ЛЧ на своем стадионе

«Жирона», в которой выступают наши соотечественники Артем Довбик и Виктор Цыганков, получила официальное подтверждение от УЕФА, что стадион «Монтильиви» соответствует всем необходимым требованиям для проведения матчей Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025.

Испанский клуб обеспечил себе место в турниры, победив "Барселону" со счетом 4:2. Команда сейчас занимает второе место в Ла Лиге и имеет 74 балла.

Напомним, что ближайший матч "Жироны" состоится 10 мая, они сыграют против "Алавеса". Старт - в 22:00 по киевскому времени.