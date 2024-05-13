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Анчелотти оценил возможность восстановления Чуамени к финалу Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

"Ещё не всё потеряно" (с)

Анчелотти оценил возможность восстановления Чуамени к финалу Лиги чемпионов

Footballium

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не исключает появления на поле в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" полузащитника Орельена Чуамени.

"У Чуамени не так уж много шансов для участия в финале, но ещё не всё потеряно. Посмотрим, это будет важная неделя", - цитирует специалиста Madrid Xtra.

Напомним, Чуамени получил травму во время победы над "Баварией" (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов. Обследование показало, что француз получил стрессовый перелом плюсневой кости.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Орельен Чуамени
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Опубликовал: Александр Бураков
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