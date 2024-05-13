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Динамо вернулось в Лигу чемпионов. Первый взгляд на посев и потенциальных соперников в квалификации

Лига Чемпионов
Обновлено

Актуально по состоянию на 17:00 13-го мая 2024-го года

Динамо вернулось в Лигу чемпионов. Первый взгляд на посев и потенциальных соперников в квалификации

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам матчей 28-го тура определились окончательные позиции "Динамо" и "Кривбасса" в турнирной таблице УПЛ. Криворожане финишировали третьими, киевляне будут вторыми.

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"Динамо" возвращается в Лигу чемпионов после того, как в прошлом сезоне с позиции четвертого места УПЛ играло в квалификации Лиги конференций. В новом сезоне старт будет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. На пути к группе Лиги чемпионов нужно будет пройти трех соперников.

Поражение в третьем раунде квалификации или в раунде плей-офф обусловит переход сразу в группу Лиги Европы. Если "Динамо" проиграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, то переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы; победа там гарантирует минимум группу Лиги конференций, поражение – переместит в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Динамо вернулось в Лигу чемпионов. Первый взгляд на посев и потенциальных соперников в квалификации - изображение 1

Проще говоря, для группового раунда любого из турниров "Динамо" должно пройти одного соперника из трех. Если будут три поражения – будет окончательный вылет, как в прошлом году у "Днепра-1".

Информация о посеве и потенциальных соперниках актуальна по состоянию на 17:00 13.05.2024

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов; "Динамо" – сеяное. Потенциальные соперники: "Партизан" (Сербия), "Лугано" (Швейцария).

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; "Динамо" – не сеяное. Потенциальные соперники: "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия).

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
13.05.2024 в 19:39
А что второго состава Зари нет ?)
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Комментарии 7
Море23 (Одесса)
13.05.2024 в 19:39
А что второго состава Зари нет ?)
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
13.05.2024 в 19:33
Враховуючи сьогоднішній рівень, "подвиги"з кіпріотами, і досвід коуча, то вилетіти від Лугано, легше чим не влетіти.Хоча, сподіваюсь, шо суперник рівня Трнави, вони пройдуть, і "рекорд" дніпра втримається)))Ну це якшо з жеребом пощастить.
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Gican85 (Киев)
13.05.2024 в 17:48
Ура опять скоро будем смотреть бесплатное п00рн00
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2
1
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Очманілий Заєць (Odessa)
13.05.2024 в 18:25
Ви, вуйку, вочевидь давно матчі за участи Динамо дивилися.
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0
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Gican85 (Киев)
13.05.2024 в 18:50
Неужели они втянулись и все будет по согласию?
 
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.05.2024 в 17:41
Якщо пощастить - то протиснуться до ЛЧ
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aleks68
13.05.2024 в 17:46
и ты в это веришь?
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