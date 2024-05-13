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Динамо вернулось в Лигу чемпионов. Первый взгляд на посев и потенциальных соперников в квалификации
Актуально по состоянию на 17:00 13-го мая 2024-го года
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
По итогам матчей 28-го тура определились окончательные позиции "Динамо" и "Кривбасса" в турнирной таблице УПЛ. Криворожане финишировали третьими, киевляне будут вторыми.
"Динамо" возвращается в Лигу чемпионов после того, как в прошлом сезоне с позиции четвертого места УПЛ играло в квалификации Лиги конференций. В новом сезоне старт будет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. На пути к группе Лиги чемпионов нужно будет пройти трех соперников.
Поражение в третьем раунде квалификации или в раунде плей-офф обусловит переход сразу в группу Лиги Европы. Если "Динамо" проиграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, то переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы; победа там гарантирует минимум группу Лиги конференций, поражение – переместит в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
Проще говоря, для группового раунда любого из турниров "Динамо" должно пройти одного соперника из трех. Если будут три поражения – будет окончательный вылет, как в прошлом году у "Днепра-1".
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов; "Динамо" – сеяное. Потенциальные соперники: "Партизан" (Сербия), "Лугано" (Швейцария).
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; "Динамо" – не сеяное. Потенциальные соперники: "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия).
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