Динамо вернулось в Лигу чемпионов. Первый взгляд на посев и потенциальных соперников в квалификации

По итогам матчей 28-го тура определились окончательные позиции "Динамо" и "Кривбасса" в турнирной таблице УПЛ. Криворожане финишировали третьими, киевляне будут вторыми.

"Динамо" возвращается в Лигу чемпионов после того, как в прошлом сезоне с позиции четвертого места УПЛ играло в квалификации Лиги конференций. В новом сезоне старт будет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. На пути к группе Лиги чемпионов нужно будет пройти трех соперников.

Поражение в третьем раунде квалификации или в раунде плей-офф обусловит переход сразу в группу Лиги Европы. Если "Динамо" проиграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, то переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы; победа там гарантирует минимум группу Лиги конференций, поражение – переместит в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Проще говоря, для группового раунда любого из турниров "Динамо" должно пройти одного соперника из трех. Если будут три поражения – будет окончательный вылет, как в прошлом году у "Днепра-1".

Информация о посеве и потенциальных соперниках актуальна по состоянию на 17:00 13.05.2024

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов; "Динамо" – сеяное. Потенциальные соперники: "Партизан" (Сербия), "Лугано" (Швейцария).

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; "Динамо" – не сеяное. Потенциальные соперники: "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия).