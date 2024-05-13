Динамо рассматривает Бухарест и Кишинев для проведения еврокубковых матчей следующего сезона

" Динамо " планирует проводить свои еврокубковые матчи следующего сезона возле границы с Украиной. Об этом сообщает польский журналист Пьотр Слонка.

По данным источника, самые серьезные варианты - Бухарест и Кишинев.

Также представители "Динамо" связались с одним городом в Польше, название которого журналист пока не называет.

Напомним, что "Динамо" свой следующий еврокубковый сезон начнет с квалификации Лиги чемпионов.