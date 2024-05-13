Лига Чемпионов
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Динамо рассматривает Бухарест и Кишинев для проведения еврокубковых матчей следующего сезона
Также есть в списке и Польша, но пока что город неизвестен
Фото: Колос
"
По данным источника, самые серьезные варианты - Бухарест и Кишинев.
Также представители "Динамо" связались с одним городом в Польше, название которого журналист пока не называет.
Напомним, что "Динамо" свой следующий еврокубковый сезон начнет с квалификации Лиги чемпионов.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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белок (Харків)
13.05.2024 в 21:28
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