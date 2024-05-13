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Динамо рассматривает Бухарест и Кишинев для проведения еврокубковых матчей следующего сезона

Лига Чемпионов
Обновлено

Также есть в списке и Польша, но пока что город неизвестен

Динамо рассматривает Бухарест и Кишинев для проведения еврокубковых матчей следующего сезона

Фото: Колос

Новина українською

"Динамо" планирует проводить свои еврокубковые матчи следующего сезона возле границы с Украиной. Об этом сообщает польский журналист Пьотр Слонка.

По данным источника, самые серьезные варианты - Бухарест и Кишинев.

Также представители "Динамо" связались с одним городом в Польше, название которого журналист пока не называет.

Напомним, что "Динамо" свой следующий еврокубковый сезон начнет с квалификации Лиги чемпионов.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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белок (Харків)
13.05.2024 в 21:28
та автору статті яка різниця - Будапешт, Бухарест. Може ще й Словаччину зі Словенію плутає
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Комментарии 6
белок (Харків)
13.05.2024 в 21:28
та автору статті яка різниця - Будапешт, Бухарест. Може ще й Словаччину зі Словенію плутає
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkiv)
13.05.2024 в 21:05
Будапешт? Серйозно? Домовляються з Орбаном?
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2
1
SSFC (Белозерье)
13.05.2024 в 21:09
Та перестаньте ви читати лише заголовки. Всі журналюги вчаться робити заманливі заголовки, а потім сміються над такими аксакалами)
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1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.05.2024 в 21:00
Який нафуй Будапешт чому не Мінськ тоді? ☹️
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1
1
SSFC (Белозерье)
13.05.2024 в 21:03
В статті вже мова про Бухарест.
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1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.05.2024 в 21:47
Вже
 
0
0

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