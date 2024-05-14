Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник назвал город, в котором Динамо будет играть квалификацию ЛЧ
Переговоры находятся на завершающем этапе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" планирует проводить свои матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов в польском городе Люблин. Об этом сообщает продинамовский Telegram-канал "Динамо Киев Inside"
Согласно данным источника, переговоры находятся в стадии завершения.
"Стадион и город группового этапа будет зависеть от веса турнира (ЛЧ/ЛЕ/ЛК), ведь люблинских 15.500 мест для ЛЧ мало. В таком случае будут рассматриваться немецкие варианты", - говорится в сообщении.
Ранее была информация, что "Динамо" изучает варианты с проведением матчей в Бухаресте и Кишиневе.
Популярное сейчас
- Кривбасс уступил Полесью, Верес цепляется за ничью, потенциальные соперники Динамо. Главные новости за 13-е мая
- Жирона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2024
- АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 3:3. Не грозите Джону Дурану, попивая сок у себя на Энфилде
- Анчелотти и Перес склоняются к тому, чтобы вместо Лунина в финале Лиги чемпионов сыграл Куртуа
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО