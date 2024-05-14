Источник назвал город, в котором Динамо будет играть квалификацию ЛЧ

"Динамо" планирует проводить свои матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов в польском городе Люблин. Об этом сообщает продинамовский Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

Согласно данным источника, переговоры находятся в стадии завершения.

"Стадион и город группового этапа будет зависеть от веса турнира (ЛЧ/ЛЕ/ЛК), ведь люблинских 15.500 мест для ЛЧ мало. В таком случае будут рассматриваться немецкие варианты", - говорится в сообщении.

Ранее была информация, что "Динамо" изучает варианты с проведением матчей в Бухаресте и Кишиневе.