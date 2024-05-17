Клопп: В финале Лиги чемпионов-2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2021/22 между своей командой и "Реалом", завершившийся в пользу "сливочных" со счётом 1:0.

Единственным голом в той встрече отличился Винисиус Жуниор. Одним из главных действующих лиц матча также стал и голкипер мадридцев Тибо Куртуа, который отличился несколькими невероятными сейвами.

"В финале Лиги чемпионов против "Реала" у этого чёртового Куртуа было 12 рук, - передаёт слова немца Madrid Xtra.