Клопп: В финале Лиги чемпионов-2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2021/22 между своей командой и "Реалом", завершившийся в пользу "сливочных" со счётом 1:0.

Единственным голом в той встрече отличился Винисиус Жуниор. Одним из главных действующих лиц матча также стал и голкипер мадридцев Тибо Куртуа, который отличился несколькими невероятными сейвами.

????️ Jurgen Klopp: “In the Champions League Final against Real Madrid, that f*cker Courtois had 12 hands.” pic.twitter.com/56vV00jyUZ