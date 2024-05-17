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Клопп: В финале Лиги чемпионов-2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук
Наставник "красных" вспомнил выдающийся перфоманс бельгийца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2021/22 между своей командой и "Реалом", завершившийся в пользу "сливочных" со счётом 1:0.
Единственным голом в той встрече отличился Винисиус Жуниор. Одним из главных действующих лиц матча также стал и голкипер мадридцев Тибо Куртуа, который отличился несколькими невероятными сейвами.
"В финале Лиги чемпионов против "Реала" у этого чёртового Куртуа было 12 рук, - передаёт слова немца Madrid Xtra.
????️ Jurgen Klopp: “In the Champions League Final against Real Madrid, that f*cker Courtois had 12 hands.” pic.twitter.com/56vV00jyUZ— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 17, 2024
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