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Клопп: В финале Лиги чемпионов-2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук

Лига Чемпионов

Наставник "красных" вспомнил выдающийся перфоманс бельгийца

Клопп: В финале Лиги чемпионов-2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2021/22 между своей командой и "Реалом", завершившийся в пользу "сливочных" со счётом 1:0.

Единственным голом в той встрече отличился Винисиус Жуниор. Одним из главных действующих лиц матча также стал и голкипер мадридцев Тибо Куртуа, который отличился несколькими невероятными сейвами.

"В финале Лиги чемпионов против "Реала" у этого чёртового Куртуа было 12 рук, - передаёт слова немца Madrid Xtra.

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Юрген Клопп Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Опубликовал: Александр Бураков
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