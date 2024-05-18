Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определилась окончательная стартовая позиция Динамо в еврокубках. Известно, есть ли гарантия группы
Старт киевляне возьмут в Лиге чемпионов
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Ранее UA-Футбол сообщал о том, что существует вариант, при котором "Динамо" (Киев) как вице-чемпион Украины стартует не со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, а с третьего. Это бы давало гарантию группы Лиги Европы.
Для этого нужно было осуществление нескольких условий. Однако сегодня, 18-го мая, стало точно известно, что эти условия не осуществятся. В частности, одним из условий было то, что "Славия" не должна стать второй в чемпионате Чехии. Но эта команда уже официально забронировала за собой статус вице-чемпиона страны.
Следовательно, "Динамо" стартует со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На пути в группу Лиги чемпионов нужно пройти трех соперников. Проход хотя бы одного соперника из трех гарантирует еврокубковую осень. Если "Динамо" пройдет второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, то как минимум сыграет в группе Лиги Европы.
Если вылетит из второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, но пройдет третий квалификационный раунд Лиги Европы, то получит минимум группу Лиги конференций.
- Потенциальные соперники "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов по состоянию на сейчас - "Лугано" (Швейцария), "Партизан" (Сербия).
- Потенциальные соперники "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по состоянию на сейчас – "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия).
- Потенциальные соперники "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов по состоянию на сейчас – из числа соперников в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Динамо доказывает свой класс в матче с Кривбассом. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Зеленский: Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась
- Источник назвал город, в котором Динамо будет играть квалификацию ЛЧ
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО