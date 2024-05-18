Определилась окончательная стартовая позиция Динамо в еврокубках. Известно, есть ли гарантия группы

Ранее UA-Футбол сообщал о том, что существует вариант, при котором "Динамо" (Киев) как вице-чемпион Украины стартует не со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, а с третьего. Это бы давало гарантию группы Лиги Европы.

Для этого нужно было осуществление нескольких условий. Однако сегодня, 18-го мая, стало точно известно, что эти условия не осуществятся. В частности, одним из условий было то, что "Славия" не должна стать второй в чемпионате Чехии. Но эта команда уже официально забронировала за собой статус вице-чемпиона страны.

Следовательно, "Динамо" стартует со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На пути в группу Лиги чемпионов нужно пройти трех соперников. Проход хотя бы одного соперника из трех гарантирует еврокубковую осень. Если "Динамо" пройдет второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, то как минимум сыграет в группе Лиги Европы.

Если вылетит из второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, но пройдет третий квалификационный раунд Лиги Европы, то получит минимум группу Лиги конференций.

Потенциальные соперники "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов по состоянию на сейчас - "Лугано" (Швейцария), "Партизан" (Сербия).

Потенциальные соперники "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по состоянию на сейчас – "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия).