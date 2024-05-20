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Чуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов. Известно, когда хавбек планирует вернуться в строй

Лига Чемпионов
Обновлено

Теперь у француза другая цель

Чуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов. Известно, когда хавбек планирует вернуться в строй

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Орельен Чуамени не поможет своей команде в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

Причиной этому послужила стрессовая травма левой стопы, которую француз получил в ответном матче 1/2 финала против "Баварии" (2:1).

На данный момент Чуамени сосредоточен на том, чтобы успеть восстановиться к началу чемпионату Европы-2024.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится первого июня на лондонском стадионе "Уэмбли".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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