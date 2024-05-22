Лига Чемпионов
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Будапешт проведет финал Лиги чемпионов-2026
Вопрос с Миланом будет решен позже
Фото: Getty Images/автор невідомий
Исполнительный комитет УЕФА провел встречу в Дублине передом финал Лиги Европы и принял несколько решений. В частности, исполком утвердил места проведения финалов следующих евротурниров.
Лига чемпионов
- 2026: Будапешт, “Пушкаш Арена”
- 2027: Решение отложение до сентября. УЕФА ожидает информации от итальянской федерации относительно планов по реконструкции миланского стадиона “Сан-Сиро”.
Лига Европы
- 2026: Стамбул, “Бешикташ Парк”
- 2027: Франкфурт, “Стадион Франкфурт”
Лига конференций
- 2026: Лейпциг, “РБ Арена”
- 2027: Стамбул, “Бешикташ Парк”.
Следующее собрание исполнительного комитета состоится 24 сентября в Праге.
Финал Лиги чемпионов-2024 состоится на "Уэмбли", а 2025 – в Мюнхене, на "Альянц-Арене".
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Сапожников
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