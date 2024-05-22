Будапешт проведет финал Лиги чемпионов-2026

Исполнительный комитет УЕФА провел встречу в Дублине передом финал Лиги Европы и принял несколько решений. В частности, исполком утвердил места проведения финалов следующих евротурниров.

Лига чемпионов

2026: Будапешт, “Пушкаш Арена”

2027: Решение отложение до сентября. УЕФА ожидает информации от итальянской федерации относительно планов по реконструкции миланского стадиона “Сан-Сиро”.

Лига Европы

2026: Стамбул, “Бешикташ Парк”

2027: Франкфурт, “Стадион Франкфурт”

Лига конференций

2026: Лейпциг, “РБ Арена”

2027: Стамбул, “Бешикташ Парк”.

Следующее собрание исполнительного комитета состоится 24 сентября в Праге.

Финал Лиги чемпионов-2024 состоится на "Уэмбли", а 2025 – в Мюнхене, на "Альянц-Арене".