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Основной полузащитник Реала не сыграет в финале Лиги чемпионов
Орельен Тчуамени
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реал Мадрида" Орельен Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти.
"Он не сыграет в финале, сосредоточится на восстановлении к Евро-2024", — сказал тренер "сливочных".
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Напомним, 24-летний француз получил перелом кости стопы в ответном полуфинале с "Баварией". За этот сезон Тчуамени принял участие в 38 играх, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
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Источник:Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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