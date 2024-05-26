Определилась стартовая позиция Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Информация о посеве и потенциальных соперниках

В Серии А состоялся матч 38-го тура, в котором "Аталанта" победила "Торино". Этим результатом бергамаски гарантировали себе финиш в топ-4 турнирной таблицы чемпионата. Это имеет свои последствия для еврокубковой заявки Украины.

В частности, определилась стартовая позиция "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Киевляне заходят в посев. Их потенциальные соперники во втором раунде отбора:

"Партизан" (Сербия);

"Лугано" (Швейцария).

В случае прохождения этого раунда "Динамо" гарантирует себе минимум группу Лиги Европы. В случае выхода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов "Динамо" будет вне посева. Потенциальные соперники там – "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия), "Лилль" (Франция).

Потенциальные соперники в раунде плей-офф Лиги чемпионов – те же, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В случае поражения во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" перейдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где будет сеяным. Потенциальные соперники по состоянию на сейчас:

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль), "Генк" (Бельгия), "Рапид" (Вена, Австрия), "Риека" (Хорватия), "Трабзонспор" (Турция), "Лугано" (Швейцария) (или побежденная им команда во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов).

В случае победы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет переход в раунд плей-офф, где "Динамо" также будет в посеве. Потенциальные соперники по состоянию на сейчас:

"Бешикташ" (Турция), ХИК (Финляндия), "Флора" (Эстония), FCSB (Румыния), КИ Клаксвик (Фарерские острова), "Шемрок Роверс" (Ирландия), "Серветт" (Швейцария), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), "Нью-Сейнтс" (Уэльс), "Пюник" (Армения), "Харт"» (Шотландия), "Бачка-Топола" (Сербия).

В случае поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет переход в раунд плей-офф Лиги конференций, где "Динамо" также будет в посеве. Потенциальные соперники по состоянию на сейчас:

"Омония" (Кипр), "Жальгирис" (Литва), "Трабзонспор" (Турция), "Витория" Гимарайнш (Португалия), "Астана" (Казахстан), "Рига" (Латвия), "Олимпия" (Словения), АЕК (Афины, Греция), "Нефтчи" (Азербайджан), "Линфилд" (Северная Ирландия), КуПС (Финляндия), "Серкль Брюгге" (Бельгия), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Марибор" (Словения), "Хайдук" (Хорватия), "Арис" (Греция), "Брейдаблик" (Исландия), "Лугано" (Швейцария).

Для выхода в групповой этап любого из турниров "Динамо" нужно пройти одного соперника из трех.