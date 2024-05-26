  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня

Лига Чемпионов
Обновлено

График топ-матчей

Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последняя неделя мая, плавно перетекающая в июнь, не порадует нас большим количеством футбола. Впрочем, качество его будет на запредельном уровне. Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией Д", а также решающий поединок за трофей Лиги конференций, "Олимпиакос" – "Фиорентина", пропускать точно нельзя.

Понедельник, 27 мая

"Фортуна" из Дюссельдорфа и "Бохум" Ивана Ордеца, контракт которого до сих пор принадлежит московскому "Динамо", сыграют ответный матч за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне. Первый поединок "Фортуна" выиграла, разгромив "Бохум" на выезде со счетом 0:3.

  • 21:30. "Фортуна" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App

Среда, 29 мая

Финал Лиги Европы уже сыгран, "Аталанта" разбила "Байер", а теперь очередь "Олимпиакоса" и "Фиорентины" побороться за третий по значимости клубный европейский трофей.

  • 22:00. "Олимпиакос" – "Фиорентина". Лига конференций. Megogo

Суббота, 1 июня

Поединок, который традиционно закрывает клубный сезон. Поединок, которого безумно ждут все фанаты футбола. Финал Лиги чемпионов. В этом году за "ушастый" поборются гегемон турнира мадридский "Реал" и андердог в лице дортмундской "Боруссии". Last Dance от Ройса и Хуммельса? Или же очередная ЛЧ для "Реала"? Говорят, в финалах фаворитов не бывает…

  • 22:00. "Боруссия Д" – "Реал". Лига чемпионов. Megogo
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Воскресенье, 2 июня

Казалось бы, все чемпионаты уже завершились, Серия А в частности, но "Аталанта" и "Фиорентина" свой поединок 29-го тура в середине марта не сыграли. Встреча была отложена из-за того, что исполнительный директор "фиалок" Джо Бароне серьезно заболел и был доставлен в больницу.

  • 19:00. "Аталанта" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
По теме
yellow-arrow
Определилась стартовая позиция Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Информация о посеве и потенциальных соперниках
yellow-arrow
Основной полузащитник Реала не сыграет в финале Лиги чемпионов
yellow-arrow
Будапешт проведет финал Лиги чемпионов-2026
расписание футбола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости