Определились 28 из 36 участников ЛЧ 2024/25. Полностью сформирована первая корзина посева

Европейский клубный сезон 2023/24 подходит к концу, а с ним конкретные очертания приобретает Лига чемпионов 2024/25.

В конце мая в турнир отобрались 28 команд. "Шахтер" может стать 29-й, если "Реал" Мадрид переиграет в финале ЛЧ "Боруссию Дортмунд". В случае победы немецкой команды, Бундеслига получит в турнире шестого представителя – "Айнтрахт" Франкфурт.

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Уже полностью определилась первая корзина посева предстоящего турнира. Она будет состоять из девяти команд: "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал" Мадрид, "ПСЖ", "Ливерпуль", "Интер", "Боруссия" Дортмунд, "РБ Лейпциг", "Барселона".

Во второй корзине точно будут следующие команды: "Байер" Леверкузен, "Атлетико" Мадрид, "Аталанта", "Ювентус", "Бенфика", "Арсенал", "Брюгге".

Во второй или третьей корзине будет "Милан" и кто-то из пары "Шахтер"/"Айнтрахт", исключительно в третьей – "Фейеноорд", "Спортинг" Лиссабон, "ПСВ".

В третьем или четвертом – "Селтик", "Монако", "Астон Вилла", "Болонья", "Жирона", "Штутгарт". Точно в четвертом – "Штурм" Грац и "Брест".

Квалификация в Лигу чемпионов (первый раунд) 2024/25 начнется девятого июля. Жеребьевка лигового этапа состоится 29 августа.