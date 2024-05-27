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Анчелотти: у Лунина температура. Надеюсь, он поправится до финала ЛЧ

Лига Чемпионов

Также коуч мадридцев ответил на вопрос о выборе основного голкипера

Анчелотти: у Лунина температура. Надеюсь, он поправится до финала ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у украинского вратаря команды Андрея Лунина.

"У Лунина сегодня температура. Надеюсь, он поправится до субботы.

Голкипер на финал? Это трудный выбор, потому что Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа есть Куртуа. Я решу перед игрой.

Когда Куртуа получил травму, мы подумали: "Ну, у нас есть Лунин", и подписали Кепу. Кепа был очень важен.", - цитирует итальянца Madrid Xtra.

Напомним, 1 июня "сливочные" сыграют против дортмундской "Боруссии" в финале Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Лунин отыграл 31 поединок во всех турнирах, пропустил 32 гола и 12 встреч отстоял на "ноль".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.05.2024 в 13:55
Мутить, щоб ніхто не здогадався)))Та Куртуа стоятиме, це ж очевидно!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.05.2024 в 13:55
Мутить, щоб ніхто не здогадався)))Та Куртуа стоятиме, це ж очевидно!
Ответить
0
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