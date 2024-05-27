Анчелотти: у Лунина температура. Надеюсь, он поправится до финала ЛЧ

Наставник "Реала" Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у украинского вратаря команды Андрея Лунина.

"У Лунина сегодня температура. Надеюсь, он поправится до субботы.

Голкипер на финал? Это трудный выбор, потому что Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа есть Куртуа. Я решу перед игрой.

Когда Куртуа получил травму, мы подумали: "Ну, у нас есть Лунин", и подписали Кепу. Кепа был очень важен.", - цитирует итальянца Madrid Xtra.