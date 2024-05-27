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Анчелотти: у Лунина температура. Надеюсь, он поправится до финала ЛЧ
Также коуч мадридцев ответил на вопрос о выборе основного голкипера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у украинского вратаря команды Андрея Лунина.
"У Лунина сегодня температура. Надеюсь, он поправится до субботы.
Голкипер на финал? Это трудный выбор, потому что Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа есть Куртуа. Я решу перед игрой.
Когда Куртуа получил травму, мы подумали: "Ну, у нас есть Лунин", и подписали Кепу. Кепа был очень важен.", - цитирует итальянца Madrid Xtra.
Напомним, 1 июня "сливочные" сыграют против дортмундской "Боруссии" в финале Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Лунин отыграл 31 поединок во всех турнирах, пропустил 32 гола и 12 встреч отстоял на "ноль".
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