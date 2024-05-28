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Лунин пропустил тренировку Реала за несколько дней до финала ЛЧ - известна причина
Тревожные новости
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Мадридский "Реал" провёл вторую тренировку в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов.
По информации журналиста Мельчора Руиса, на занятии из-за температуры отсутствовал голкипер "сливочных" Андрей Лунин. Сообщается, что самочувствие украинца уже улучшилось, но присоединится к общей группе он только завтра.
Стоит отметить, что в тренировочном процессе принял участие только один вратарь – Тибо Куртуа. Кепа Аррисабалага также отсутствовал с разрешения тренера.
Ранее наставник "Реала" Карло Анчелотти
Напомним, финал Лиги чемпионов между "Реалом" и дортмундской "Боруссией" состоится 1-го июня на лондонском "Уэмбли".
2º entreno de los 5 que va a realizar el @realmadrid ( 4 de ellos en Madrid ) antes de la final de Wembley@AndreyLunin13 está mejor, pero hasta mañana no se incorporará al entrenamiento con Grupo.— Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) May 28, 2024
Hoy sesión intensa en lo Físico primero y luego sobre el césped
4 días ⏳ pic.twitter.com/1e2HsEZSH0
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