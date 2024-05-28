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Лунин пропустил тренировку Реала за несколько дней до финала ЛЧ - известна причина

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Лунин пропустил тренировку Реала за несколько дней до финала ЛЧ - известна причина

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Мадридский "Реал" провёл вторую тренировку в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов.

По информации журналиста Мельчора Руиса, на занятии из-за температуры отсутствовал голкипер "сливочных" Андрей Лунин. Сообщается, что самочувствие украинца уже улучшилось, но присоединится к общей группе он только завтра.

Стоит отметить, что в тренировочном процессе принял участие только один вратарь – Тибо Куртуа. Кепа Аррисабалага также отсутствовал с разрешения тренера.

Ранее наставник "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о самочувствии Лунина.

Напомним, финал Лиги чемпионов между "Реалом" и дортмундской "Боруссией" состоится 1-го июня на лондонском "Уэмбли".

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Опубликовал: Александр Бураков
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