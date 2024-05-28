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Настроен на победу. Тренер Боруссии Д поделился своими мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Мнение Терзича

Настроен на победу. Тренер Боруссии Д поделился своими мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич поделился своими ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала".

"На данный момент у нас отличная энергия и атмосфера на тренировках. Конечно, нашей целью не было просто пройти в финал - мы хотим выиграть финал. Но я верю в то, что все возможно в одной игре.

Я еще не знаю, что скажу игрокам перед игрой, на английском или немецком я буду говорить, громко или тихо. Я делаю ставку на то, чтобы найти правильные слова, когда придет время. Но общая подготовка и мотивация - это не только перед свистком, а на протяжении всего сезона".

Напомним, что 1 июня состоится матч "Боруссия" - "Реал" в рамках финала Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эдин Терзич
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Источник:
buli news
Опубликовал: Екатерина Власова
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