Настроен на победу. Тренер Боруссии Д поделился своими мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич поделился своими ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала".

"На данный момент у нас отличная энергия и атмосфера на тренировках. Конечно, нашей целью не было просто пройти в финал - мы хотим выиграть финал. Но я верю в то, что все возможно в одной игре.

Я еще не знаю, что скажу игрокам перед игрой, на английском или немецком я буду говорить, громко или тихо. Я делаю ставку на то, чтобы найти правильные слова, когда придет время. Но общая подготовка и мотивация - это не только перед свистком, а на протяжении всего сезона".