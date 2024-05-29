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Лунин все еще не тренируется в общей группе Реала

Лига Чемпионов
Обновлено

Украинский кипер не до конца осилил болезнь

Лунин все еще не тренируется в общей группе Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" Мадрид провел очередную тренировку в рамках подготовку к финалу Лигу чемпионов без Андрея Лунина.

Как информирует AS, украинский кипер уже не имеет температуры, из-за которой он не занимался последние несколько дней, однако в общей группе Лунина еще нет – в среду он тренировался индивидуально, чтобы не заболеть снова.

Ожидается, что Лунин отправится завтра в Лондон вместе со всей командой.

Финальная игра Лиги чемпионов 2023/24 между "Боруссией" Дортмунд и мадридским "Реалом" состоится в субботу, первого июня в 22:00.

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Источник:
C. A. Forjanes
Опубликовал: Александр Сапожников
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