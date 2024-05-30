  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Рюдигер: Нельзя говорить об удаче, если команда выиграла Лигу чемпионов 14 раз
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рюдигер: Нельзя говорить об удаче, если команда выиграла Лигу чемпионов 14 раз

Лига Чемпионов

Центрбек пообщался с журналистами перед финалом ЛЧ

Рюдигер: Нельзя говорить об удаче, если команда выиграла Лигу чемпионов 14 раз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер рассказал о высоких требованиях к команде, и поделился своим отношением к этому.

"Если какая-то команда выигрывает Лигу чемпионов 14 раз - об удаче говорить нельзя.

На улице, куда бы ты ни пошёл, люди говорят тебе: "Вперёд за 15-м кубком, вперёд за 15-м". Это ДНК. ДНК победителя. Мне это нравится, и это то, за чем я пришёл.

Я чувствую большую ответственность, потому что цель этого клуба – победы, а для меня вся жизнь – это победы. Так что мы идеально подходим друг другу", - сказал немец в интервью El Mundo.

1 июня "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Матч пройдёт на лондонском "Уэмбли".

По теме
yellow-arrow
Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
yellow-arrow
Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
yellow-arrow
AS: Лунин поедет в Лондон на финал ЛЧ, но своим ходом – Реал не хочет рисковать
Лига чемпионов Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Mundo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
30.05.2024 в 12:04
ХА-ХА-ХА! Тьфу нах.. крысы белые блъ..
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
30.05.2024 в 12:04
ХА-ХА-ХА! Тьфу нах.. крысы белые блъ..
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости