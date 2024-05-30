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Рюдигер: Нельзя говорить об удаче, если команда выиграла Лигу чемпионов 14 раз
Центрбек пообщался с журналистами перед финалом ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер рассказал о высоких требованиях к команде, и поделился своим отношением к этому.
"Если какая-то команда выигрывает Лигу чемпионов 14 раз - об удаче говорить нельзя.
На улице, куда бы ты ни пошёл, люди говорят тебе: "Вперёд за 15-м кубком, вперёд за 15-м". Это ДНК. ДНК победителя. Мне это нравится, и это то, за чем я пришёл.
Я чувствую большую ответственность, потому что цель этого клуба – победы, а для меня вся жизнь – это победы. Так что мы идеально подходим друг другу", - сказал немец в интервью El Mundo.
1 июня "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Матч пройдёт на лондонском "Уэмбли".
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