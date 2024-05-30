Рюдигер: Нельзя говорить об удаче, если команда выиграла Лигу чемпионов 14 раз

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер рассказал о высоких требованиях к команде, и поделился своим отношением к этому.

"Если какая-то команда выигрывает Лигу чемпионов 14 раз - об удаче говорить нельзя.

На улице, куда бы ты ни пошёл, люди говорят тебе: "Вперёд за 15-м кубком, вперёд за 15-м". Это ДНК. ДНК победителя. Мне это нравится, и это то, за чем я пришёл.

Я чувствую большую ответственность, потому что цель этого клуба – победы, а для меня вся жизнь – это победы. Так что мы идеально подходим друг другу", - сказал немец в интервью El Mundo.