Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников

От результата финала Лиги чемпионов 2023/24 зависит путь "Шахтера" в следующем еврокубковом сезоне. Существуют два сценария.

Если финал Лиги чемпионов выиграет "Реал"

"Шахтер" получит автоматическое место в группе Лиги чемпионов 2024/25 и во время жеребьевки будет в первой корзине.

Если финал Лиги чемпионов выиграет "Боруссия" (Дортмунд)

"Шахтеру" придется проходить квалификацию. Будет один соперник на пути в группу Лиги чемпионов. Потенциальные соперники:

"Ференцварош" (Венгрия);

"Янг Бойз" (Швейцария);

"Карабах" (Азербайджан);

"Галатасарай" (Турция);

"Слован" (Братислава, Словакия).

В случае не прохождения раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" переместится в группу Лиги Европы, где во время жеребьевки будет в первой корзине.

Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией" (Дортмунд) состоится в субботу, первого июня, в 22:00.