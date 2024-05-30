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Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников

Лига Чемпионов
Обновлено

Если выиграет Реал – одно; если Боруссия – другое

Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников

Фото: Шахтар

Новина українською

От результата финала Лиги чемпионов 2023/24 зависит путь "Шахтера" в следующем еврокубковом сезоне. Существуют два сценария.

Если финал Лиги чемпионов выиграет "Реал"

"Шахтер" получит автоматическое место в группе Лиги чемпионов 2024/25 и во время жеребьевки будет в первой корзине.

Если финал Лиги чемпионов выиграет "Боруссия" (Дортмунд)

"Шахтеру" придется проходить квалификацию. Будет один соперник на пути в группу Лиги чемпионов. Потенциальные соперники:

  • "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Янг Бойз" (Швейцария);
  • "Карабах" (Азербайджан);
  • "Галатасарай" (Турция);
  • "Слован" (Братислава, Словакия).

В случае не прохождения раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" переместится в группу Лиги Европы, где во время жеребьевки будет в первой корзине.

Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией" (Дортмунд) состоится в субботу, первого июня, в 22:00.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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