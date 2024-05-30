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Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
Если выиграет Реал – одно; если Боруссия – другое
Фото: Шахтар
От результата финала Лиги чемпионов 2023/24 зависит путь "Шахтера" в следующем еврокубковом сезоне. Существуют два сценария.
"Шахтер" получит автоматическое место в группе Лиги чемпионов 2024/25 и во время жеребьевки будет в первой корзине.
"Шахтеру" придется проходить квалификацию. Будет один соперник на пути в группу Лиги чемпионов. Потенциальные соперники:
- "Ференцварош" (Венгрия);
- "Янг Бойз" (Швейцария);
- "Карабах" (Азербайджан);
- "Галатасарай" (Турция);
- "Слован" (Братислава, Словакия).
В случае не прохождения раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" переместится в группу Лиги Европы, где во время жеребьевки будет в первой корзине.
Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией" (Дортмунд) состоится в субботу, первого июня, в 22:00.
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