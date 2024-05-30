Гендиректор Боруссии Д: Реал никогда не проигрывал в финалах ЛЧ, но все когда-то случается впервые

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался о предстоящем матче в рамках финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Игра пройдёт на лондонском "Уэмбли" 1-го июня.

"Реал" – безусловный фаворит, но именно это мы и любим. Посмотрите хотя бы, что произошло в Дублине. Я почти уверен, что из десяти игр против "Аталанты" "Байер" выиграет восемь. Но "Аталанта" сыграла так, словно это была последняя игра в их жизни. Это то, что нужно делать для победы.

Кто поставил бы на "Дортмунд" против "ПСЖ"? Никто. Но в итоге мы их дважды обыграли. Если мы способны на это, мы также способны выиграть финал, если наш план сработает.

Предоставление "Реалу" статус фаворита - это не стратегия, а исторический факт. Следует помнить, что они ни разу не проигрывали в финале Лиги чемпионов. Но всё когда-нибудь случается впервые", - цитирует функционера AS.