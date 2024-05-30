Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендиректор Боруссии Д: Реал никогда не проигрывал в финалах ЛЧ, но все когда-то случается впервые
Мысли немецкого функционера в преддверии исторического матча для "шмелей"
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался о предстоящем матче в рамках финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Игра пройдёт на лондонском "Уэмбли" 1-го июня.
"Реал" – безусловный фаворит, но именно это мы и любим. Посмотрите хотя бы, что произошло в Дублине. Я почти уверен, что из десяти игр против "Аталанты" "Байер" выиграет восемь. Но "Аталанта" сыграла так, словно это была последняя игра в их жизни. Это то, что нужно делать для победы.
Кто поставил бы на "Дортмунд" против "ПСЖ"? Никто. Но в итоге мы их дважды обыграли. Если мы способны на это, мы также способны выиграть финал, если наш план сработает.
Предоставление "Реалу" статус фаворита - это не стратегия, а исторический факт. Следует помнить, что они ни разу не проигрывали в финале Лиги чемпионов. Но всё когда-нибудь случается впервые", - цитирует функционера AS.
Популярное сейчас
- Леоненко извинился перед Маркевичем за свои резкие слова
- Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера
- Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО