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Боруссия Д – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Боруссия Д – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий финального поединка главного клубного европейского турнира между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом".

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Матч, который невозможно пропустить. Матч, который всегда ставит логичную, громкую и красивую точку в клубном сезоне. Казалось бы, у нас есть явный аутсайдер и очевидный претендент на трофей, но есть ли фавориты в финалах? Сможет ли Марко Ройс громко хлопнуть дверью? Или же королевский клуб спокойно возьмет очередную Лигу чемпионов? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 1 июня – в 21:55 по киевскому времени.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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