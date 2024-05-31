Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.06.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Brendan Moran - Sportsfile/UEFA
Один из наиболее односторонних финалов Лиги чемпионов в 21 веке.
“Реал” был главным фаворитом турнира еще до его начала, и команда Карло Анчелотти оправдала статус. 6 побед из 6 в групповом раунде; максимально сложная сетка плей-офф, неочевидные герои, как Хоселу с "Баварией" и Лунин с "Сити" - все это было.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Если добавить легкое чемпионство, всего 2 поражения во всех турнирах и серию из 25 матчей без поражений — что мы получаем? Да, Дортмунду будет невероятно трудно.
Для него это был неоднозначный сезон — очень успешный в ЛЧ и слабый дома, где команда Эдина Терзича стала только 5-й, пропустив 43 раза в 34 турах. С такой игрой против Мадрида ловить нечего, но “Боруссия” уже показала с “ПСЖ”, как красиво прыгает выше головы.
Ну, и ко всему этот финал — прощание для Тони Крооса со "Сливочными" и Марко Ройса со "Шмелями".
Какая из легенд по итогу покинет клуб с трофеем — узнаем в субботу, 1 июня, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Боруссия" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Stan Sport
- Канада - DAZN Canada
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Molotov, Free, Canal+, TF1
- Грузия - Setanta Sports Georgia
- Германия - DAZN Germany, ZDF
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - 5Sport
- Италия - Mediaset Infinity, NOW TV, Canale 5, Sky Sport 251
- Польша - Polsat Sport 1
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
- Словакия - Nova Sport 3
- Испания - TVE La 1, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- Турция - Exxen, TV8, 5
- Великобритания - TNT Sports 1
- США - Paramount+, Univision NOW, ViX, CBS, TUDN USA, Univision
Популярное сейчас
- Кипер Днепра-1 Волынец дал согласие на переход в другой клуб УПЛ - СМИ
- NYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором
- Олимпийская сборная Украины отправилась на турнир во Францию
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО