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Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.06.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Brendan Moran - Sportsfile/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Один из наиболее односторонних финалов Лиги чемпионов в 21 веке.

“Реал” был главным фаворитом турнира еще до его начала, и команда Карло Анчелотти оправдала статус. 6 побед из 6 в групповом раунде; максимально сложная сетка плей-офф, неочевидные герои, как Хоселу с "Баварией" и Лунин с "Сити" - все это было.

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Если добавить легкое чемпионство, всего 2 поражения во всех турнирах и серию из 25 матчей без поражений — что мы получаем? Да, Дортмунду будет невероятно трудно.

Для него это был неоднозначный сезон — очень успешный в ЛЧ и слабый дома, где команда Эдина Терзича стала только 5-й, пропустив 43 раза в 34 турах. С такой игрой против Мадрида ловить нечего, но “Боруссия” уже показала с “ПСЖ”, как красиво прыгает выше головы.

Ну, и ко всему этот финал — прощание для Тони Крооса со "Сливочными" и Марко Ройса со "Шмелями".

Какая из легенд по итогу покинет клуб с трофеем — узнаем в субботу, 1 июня, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Боруссия" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

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Дивіться фінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд - Реал Мадрид
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В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Stan Sport
  • Канада - DAZN Canada
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Molotov, Free, Canal+, TF1
  • Грузия - Setanta Sports Georgia
  • Германия - DAZN Germany, ZDF
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - 5Sport
  • Италия - Mediaset Infinity, NOW TV, Canale 5, Sky Sport 251
  • Польша - Polsat Sport 1
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Испания - TVE La 1, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
  • Турция - Exxen, TV8, 5
  • Великобритания - TNT Sports 1
  • США - Paramount+, Univision NOW, ViX, CBS, TUDN USA, Univision
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