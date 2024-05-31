Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Один из наиболее односторонних финалов Лиги чемпионов в 21 веке.

“Реал” был главным фаворитом турнира еще до его начала, и команда Карло Анчелотти оправдала статус. 6 побед из 6 в групповом раунде; максимально сложная сетка плей-офф, неочевидные герои, как Хоселу с "Баварией" и Лунин с "Сити" - все это было.

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Если добавить легкое чемпионство, всего 2 поражения во всех турнирах и серию из 25 матчей без поражений — что мы получаем? Да, Дортмунду будет невероятно трудно.

Для него это был неоднозначный сезон — очень успешный в ЛЧ и слабый дома, где команда Эдина Терзича стала только 5-й, пропустив 43 раза в 34 турах. С такой игрой против Мадрида ловить нечего, но “Боруссия” уже показала с “ПСЖ”, как красиво прыгает выше головы.

Ну, и ко всему этот финал — прощание для Тони Крооса со "Сливочными" и Марко Ройса со "Шмелями".

Какая из легенд по итогу покинет клуб с трофеем — узнаем в субботу , 1 июня , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Боруссия" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

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