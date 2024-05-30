Родриго - о финале ЛЧ: Говорят, что Реал никогда не проигрывает

Вингер мадридского "Реала" Родриго рассказал о финале Лиги чемпионов против "Боруссии Д".

"Говорят, что "Реал“ никогда не проигрывает в финалах, и я надеюсь, что так будет снова. Я всегда говорю, что финал - это 50 на 50. Конечно, поскольку это мы, нас всегда считают фаворитами, но для меня это все равно 50 на 50".