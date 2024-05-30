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Родриго - о финале ЛЧ: Говорят, что Реал никогда не проигрывает

Лига Чемпионов
Обновлено

Игрок ответил на вопросы журналистов

Родриго - о финале ЛЧ: Говорят, что Реал никогда не проигрывает

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Родриго рассказал о финале Лиги чемпионов против "Боруссии Д".

"Говорят, что "Реал“ никогда не проигрывает в финалах, и я надеюсь, что так будет снова. Я всегда говорю, что финал - это 50 на 50. Конечно, поскольку это мы, нас всегда считают фаворитами, но для меня это все равно 50 на 50".

Напомним, что матч "Боруссия Д" - "Реал" состоится 1 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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