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Боруссия Д огласила заявку команды на финал ЛЧ против Реала

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Боруссия Д огласила заявку команды на финал ЛЧ против Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба дортмундской "Боруссии" представила заявку команды на финальный поединок Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Игра состоится на лондонском "Уэмбли", 1-го июня.

Вратари: Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде.

Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон.

Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен.

Нападающие: Себастьен Аллер, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.

Ранее свою заявку огласил и "Реал". В неё вошёл и украинский голкипер Андрей Лунин. Правда, позже он заявил о том, что не сможет принять участие в финале турнира.

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Источник:
BVB
Опубликовал: Александр Бураков
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