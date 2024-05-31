Боруссия Д огласила заявку команды на финал ЛЧ против Реала

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" представила заявку команды на финальный поединок Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Игра состоится на лондонском "Уэмбли", 1-го июня.

Вратари: Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде.

Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон.

Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен.

Нападающие: Себастьен Аллер, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.