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Боруссия Д огласила заявку команды на финал ЛЧ против Реала
23 футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба дортмундской "Боруссии" представила заявку команды на финальный поединок Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
Игра состоится на лондонском "Уэмбли", 1-го июня.
Вратари: Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде.
Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон.
Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен.
Нападающие: Себастьен Аллер, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.
Ранее
✈️ Mit diesem Kader zum #UCLFinal pic.twitter.com/2QrypnWCsV— Borussia Dortmund (@BVB) May 31, 2024
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