Боруссия - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Первого июня на лондонском стадионе "Уэмбли" пройдет финал Лиги чемпионов 2023/24. За победу в турнире будут спорить дортмендская "Боруссия" и мадридский "Реал".

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.