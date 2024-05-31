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Боруссия - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Решающей битве ЛЧ сезона 2023/24 посвящается

Боруссия - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Brendan Moran - Sportsfile/UEFA

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Первого июня на лондонском стадионе "Уэмбли" пройдет финал Лиги чемпионов 2023/24. За победу в турнире будут спорить дортмендская "Боруссия" и мадридский "Реал".

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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