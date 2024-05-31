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Боруссия - Реал: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЧ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

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Боруссия - Реал: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЧ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Первого июня в Лондоне пройдет финал Лиги чемпионов 2023/24. На "Уэмбли" встретятся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".

Перед решающим матчем ЛЧ 2023/24 мы предлагаем вам вспомнить путь команд к этому финалу, пройдя наш квиз.

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