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Боруссия - Реал: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЧ 2023/24? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Первого июня в Лондоне пройдет финал Лиги чемпионов 2023/24. На "Уэмбли" встретятся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".
Перед решающим матчем ЛЧ 2023/24 мы предлагаем вам вспомнить путь команд к этому финалу, пройдя наш квиз.
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