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Анчелотти - о финале ЛЧ: Лунин будет на скамейке запасных, и да, Куртуа будет в воротах
Наш соотечественник не сыграет в финальном матче ЛЧ
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Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не сможет принять участие в финале Лиги чемпионов против "Боруссии Д" из-за болезни. Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.
"Андрей переболел гриппом. Поэтому, конечно, он будет на скамейке запасных, и да, Тибо Куртуа будет завтра играть", - сказал Карло.
Напомним, что вчера, 30 мая, Лунин в своем инстаграме также
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Поединок между "Боруссией Д" и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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