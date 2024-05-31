Анчелотти - о финале ЛЧ: Лунин будет на скамейке запасных, и да, Куртуа будет в воротах

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не сможет принять участие в финале Лиги чемпионов против "Боруссии Д" из-за болезни. Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.

"Андрей переболел гриппом. Поэтому, конечно, он будет на скамейке запасных, и да, Тибо Куртуа будет завтра играть", - сказал Карло.

Напомним, что вчера, 30 мая, Лунин в своем инстаграме также подтвердил, что он не сыграет в финальном матче ЛЧ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок между "Боруссией Д" и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.