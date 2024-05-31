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Анчелотти - о финале ЛЧ: Лунин будет на скамейке запасных, и да, Куртуа будет в воротах

Лига Чемпионов
Обновлено

Наш соотечественник не сыграет в финальном матче ЛЧ

Анчелотти - о финале ЛЧ: Лунин будет на скамейке запасных, и да, Куртуа будет в воротах

Tribuna.com - джерело зображення

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не сможет принять участие в финале Лиги чемпионов против "Боруссии Д" из-за болезни. Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.

"Андрей переболел гриппом. Поэтому, конечно, он будет на скамейке запасных, и да, Тибо Куртуа будет завтра играть", - сказал Карло.

Напомним, что вчера, 30 мая, Лунин в своем инстаграме также подтвердил, что он не сыграет в финальном матче ЛЧ.

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Поединок между "Боруссией Д" и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 20:40
Мне кажецца грязный итальяшка карло анчелотти который сочувствует кровавому кремлевскому режиму специально не поставил украинского игрока в основу на этот матч. Позор тебе анчелоти! Нет у тебя ни души ни плоти!
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Комментарии 5
avatar
жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 20:40
Мне кажецца грязный итальяшка карло анчелотти который сочувствует кровавому кремлевскому режиму специально не поставил украинского игрока в основу на этот матч. Позор тебе анчелоти! Нет у тебя ни души ни плоти!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
31.05.2024 в 20:05
Если РМ будет вести с крупным счетом, то может и Лунина увидим на поле минут на 15
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0
1
Лекарь (село Дарниця)
31.05.2024 в 20:00
Лунін вийде в додатковий час, та в серії пенальті виграє Реалу трофей
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2024 в 19:42
я сразу сказал, что в финале будет играть носорог
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0
2
Djarik
31.05.2024 в 19:31
Все було зроблено, щоб Лунін не зіграв у фіналі. Це не випадково що він захворів. Адже вся верхушка Ригала дьоргає пісюна на Куртуа
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0
1

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