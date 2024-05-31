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Ройс - о финале ЛЧ: Это мой последний матч за Боруссию Д и было бы здорово выиграть его
Игрок поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Боруссии Д" Марко Ройс поделился ожиданиями от финала ЛЧ против мадридского "Реала".
"Фантастика. Я бы сказал, что не может быть ничего лучше, чем сыграть мой последний матч за дортмундцев в финале Лиги чемпионов и выиграть его.
Я начал свой путь с финала ЛЧ на "Уэмбли" в 2013 году, и я завершаю его так же. Конец моей карьеры в Дортмунде мог быть хуже".
Напомним, что матч "Боруссия Д" - "Реал" состоится 1 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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