  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Дортмунд против Мадрида в решающей игре сезона – смотреть онлайн трансляцию матча

Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Финал Лиги чемпионов-2024 на первый взгляд самый односторонний за последние годы. "Реал" - главный фаворит турнира еще до его начала, "Боруссия" - всего-то пятая команда Бундеслиги. Выбор букмекеров и фанатов очевиден. Тем не менее, совсем уж сбрасывать со счетов немцев тоже не стоит. Джейдон Санчо — лучший дриблер плей-офф ЛЧ, Матс Хуммельс уже съел самого Килиана Мбаппе, а Джан, Ройс, Забитцер видели в футболе абсолютно все. У этой "Боруссии" хватит класса, чтобы навязать бой, а уж там — как пойдет. Вы ведь видели, как "Шмелям" везло в Париже?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Финал Лиги чемпионов

1 июня 2024. Лондон, "Уэмбли"

"Боруссия" Дортмунд 22:00 "Реал" Мадрид

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Боруссія - Реал
Смотреть трансляцию

Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проведет текстовую трансляцию игры Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

По теме
yellow-arrow
Ройс - о финале ЛЧ: Это мой последний матч за Боруссию Д и было бы здорово выиграть его
yellow-arrow
Анчелотти - о финале ЛЧ: Лунин будет на скамейке запасных, и да, Куртуа будет в воротах
yellow-arrow
Боруссия - Реал: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЧ 2023/24? Квиз от UA-Футбол
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов телетрансляции Реал (Мадрид) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости