Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов-2024 на первый взгляд самый односторонний за последние годы. "Реал" - главный фаворит турнира еще до его начала, "Боруссия" - всего-то пятая команда Бундеслиги. Выбор букмекеров и фанатов очевиден. Тем не менее, совсем уж сбрасывать со счетов немцев тоже не стоит. Джейдон Санчо — лучший дриблер плей-офф ЛЧ, Матс Хуммельс уже съел самого Килиана Мбаппе, а Джан, Ройс, Забитцер видели в футболе абсолютно все. У этой "Боруссии" хватит класса, чтобы навязать бой, а уж там — как пойдет. Вы ведь видели, как "Шмелям" везло в Париже?

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Финал Лиги чемпионов

1 июня 2024. Лондон, "Уэмбли"

"Боруссия" Дортмунд 22:00 "Реал" Мадрид

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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