Сергей Ковалец: Дортмундцы, думаю, будут прессинговать, высоко встречать соперника и искать ошибку оппонента

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Сергей Ковалец поделился своими мыслями касательно финала Лиги чемпионов "Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд".

Сергей Иванович, чего стоит ожидать от противостояния "Боруссия" - "Реал"?

В первую очередь, хочу заметить, вряд ли кто-то из специалистов или болельщиков ожидал увидеть такую ​​пару в финале Лиги чемпионов. Более прогнозируемо было бы ждать там "Ман Сити" или "ПСЖ". Однако в решающем поединке оказались команды, которые стратегически выстроили свою игру так, чтобы достичь нужного результата.

"Реал" - это клуб, который всегда находится в фаворитах любого турнира, он одержал больше побед в Лиге чемпионов, а опыт их наставника Карло Анчелотти лишь добавляет команде мощности. А вот «Боруссия», прошедшая "Атлетико" и тот же "Пари Сен Жермен", произвела сенсацию. Это и будет изюминкой финала.

"Реал" является абсолютным фаворитом финального матча?

Я бы не был так категоричен. Если бы финал состоял из двух матчей – то испанцы считались бы безоговорочными фаворитами. А вот в одной игре может произойти все что угодно. Сейчас я бы сказал, что шансы команд 50 на 50.

Кто, по вашему мнению, будет больше контролировать мяч и играть первым номером?

"Боруссия" является сейчас более контратакующей командой, которая умеет быстро выходить из обороны в атаку. Дортмундцы, думаю, будут прессинговать, высоко встречать соперника и искать ошибку оппонента.

Что касается тренерской дуэли, то здесь, конечно, преимущество у "Реала", поскольку Карло Анчелотти знает, что такое большие матчи. Однако мотивация игроков "Боруссии" будет, возможно, даже выше, чем у "Реала".

Все уже пишут, что мадридцы точно выиграют Лигу чемпионов… Чтобы это не сыграло злую шутку с испанской командой.

Вы лично за кого будете болеть?

За классный футбол (улыбается). Но хочется, чтобы выиграл "Реал" хотя бы потому, что в этой команде выступает украинский футболист. Во многом именно благодаря Андрею Лунину мадридцы сыграют в финале Лиги чемпионов.

От кого будет исходить главная угроза со стороны "Реала"?

В первую очередь от Винисиуса Жуниора, которому игроки "Баварии" в полуфинальном ответном матче не уделили должного внимания. Бразилец так увозил Киммиха, что потому, наверное, надолго запомнится тот поединок.

У немцев не было должного самострахования – от этого и происходили пожары в штрафной мюнхенцев. Такого исполнителя нельзя оставлять лицом к лицу с защитником. Посмотрим, как с этим справятся футболисты "Боруссии".

Вы вспомнили о Лунине, который несколько дней болеет. Не говорит ли это о том, что мы не увидим украинца в составе "Реала"?

Ни в коем случае. Да, можно читать разные новости, но официально об этом никто ничего не сообщал. Более того, насколько известно, Андрей попал в официальную заявку команды на финальный матч, поэтому ответ на этот вопрос может знать только Карло Анчелотти. Все же хочется, чтобы Лунин сыграл – он этого заслужил.

И наконец хотелось бы услышать ваш прогноз на финал Лиги чемпионов.

Предположу, что основное время матча завершится вничью (1:1), а судьба трофея решится уже в дополнительное время. В итоге победителем станет "Реал" вследствие психологического мастерства игроков, к тому же на стороне испанского коллектива играет и опыт поединков на самом высоком уровне.