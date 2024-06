"Буду болеть за Реал". Линекер отреагировал на контракт Боруссии Д с производителем оружия

Бывший нападающий сборной Англии и "Барселоны" Гари Линекер написал в X, что первый раз в жизни будет болеть в матче за мадридский "Реал". Он имеет в виду финал Лиги чемпионов, в котором "сливочные" сойдутся с дортмундской "Боруссией".

First time I’ll be cheering for @realmadriden in a Champions League final. ???? https://t.co/ZMrkwlVTPx