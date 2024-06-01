Бывший нападающий сборной Англии и "Барселоны" Гари Линекер написал в X, что первый раз в жизни будет болеть в матче за мадридский "Реал". Он имеет в виду финал Лиги чемпионов, в котором "сливочные" сойдутся с дортмундской "Боруссией".

"Впервые буду болеть за "Реал" в финале Лиги чемпионов", - написал Линекер.

First time I’ll be cheering for @realmadriden in a Champions League final. ???? https://t.co/ZMrkwlVTPx — Gary Lineker (@GaryLineker) May 31, 2024

Так Гари отреагировал на новость, что "Боруссия" подписала контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall.

Штаб-квартира Rheinmetall расположена в Дюссельдорфе. Компания является одним из ведущих мировых производителей оружия и боеприпасов. Они поставляют широкий спектр продукции, от стрелкового оружия до танков и бронетехники. Концерн активно сотрудничает с Украиной.