Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Буду болеть за Реал". Линекер отреагировал на контракт Боруссии Д с производителем оружия
Этот концерн поддерживает Украину
Ukraine
Бывший нападающий сборной Англии и "Барселоны" Гари Линекер написал в X, что первый раз в жизни будет болеть в матче за мадридский "Реал". Он имеет в виду финал Лиги чемпионов, в котором "сливочные" сойдутся с дортмундской "Боруссией".
"Впервые буду болеть за "Реал" в финале Лиги чемпионов", - написал Линекер.
First time I’ll be cheering for @realmadriden in a Champions League final. ???? https://t.co/ZMrkwlVTPx— Gary Lineker (@GaryLineker) May 31, 2024
Так Гари отреагировал на новость, что "Боруссия" подписала контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall.
Штаб-квартира Rheinmetall расположена в Дюссельдорфе. Компания является одним из ведущих мировых производителей оружия и боеприпасов. Они поставляют широкий спектр продукции, от стрелкового оружия до танков и бронетехники. Концерн активно сотрудничает с Украиной.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024
- Элина Свитолина - Ана Богдан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- "Никто из них не сказал, что мы против убийств украинцев". Гутцайт – о допуске россиян на Олимпиаду
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО