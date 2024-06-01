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"Буду болеть за Реал". Линекер отреагировал на контракт Боруссии Д с производителем оружия

Лига Чемпионов
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Этот концерн поддерживает Украину

"Буду болеть за Реал". Линекер отреагировал на контракт Боруссии Д с производителем оружия

Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Англии и "Барселоны" Гари Линекер написал в X, что первый раз в жизни будет болеть в матче за мадридский "Реал". Он имеет в виду финал Лиги чемпионов, в котором "сливочные" сойдутся с дортмундской "Боруссией".

"Впервые буду болеть за "Реал" в финале Лиги чемпионов", - написал Линекер.

Так Гари отреагировал на новость, что "Боруссия" подписала контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall.

Штаб-квартира Rheinmetall расположена в Дюссельдорфе. Компания является одним из ведущих мировых производителей оружия и боеприпасов. Они поставляют широкий спектр продукции, от стрелкового оружия до танков и бронетехники. Концерн активно сотрудничает с Украиной.

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Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Гари Линекер
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Источник:
Гарі Лінекер
Опубликовал: Виктор Иванчук
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