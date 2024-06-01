Модрич: С большой уверенностью и спокойствием встречаем важнейшую игру сезона

Полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с дортмундской "Боруссией".

"Мы очень счастливы быть здесь. С большой уверенностью и спокойствием встречаем важнейшую игру сезона. Надеюсь, мы выступим хорошо, как и весь сезон.

Все считают нас фаворитами, но мы так не думаем. Шансы 50 на 50. Мы играем против великой команды, которая провела великолепный сезон в Лиге чемпионов. Есть много уважения, и поэтому мы очень сконцентрированы и взволнованы. Мы хорошо тренировались, и я надеюсь, что сможем показать это на поле.

Мы предпочитаем идти вперед, если это возможно, но мы показали много раз в течение этого и предыдущих лет, что когда дела идут не очень хорошо, мы остаемся уверенными и боремся до конца. Мы всегда находим способ, как это сделать, и мы способны изменить ситуацию. Мы должны продолжать сохранять этот менталитет, преданность делу и бороться, но мы предпочитаем быть впереди в игре", - сказал Модрич.