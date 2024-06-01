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Модрич: С большой уверенностью и спокойствием встречаем важнейшую игру сезона

Лига Чемпионов
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В то же время не считает Реал фаворитом

Модрич: С большой уверенностью и спокойствием встречаем важнейшую игру сезона

Скриншот: Бомбардир

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Полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с дортмундской "Боруссией".

"Мы очень счастливы быть здесь. С большой уверенностью и спокойствием встречаем важнейшую игру сезона. Надеюсь, мы выступим хорошо, как и весь сезон.

Все считают нас фаворитами, но мы так не думаем. Шансы 50 на 50. Мы играем против великой команды, которая провела великолепный сезон в Лиге чемпионов. Есть много уважения, и поэтому мы очень сконцентрированы и взволнованы. Мы хорошо тренировались, и я надеюсь, что сможем показать это на поле.

Мы предпочитаем идти вперед, если это возможно, но мы показали много раз в течение этого и предыдущих лет, что когда дела идут не очень хорошо, мы остаемся уверенными и боремся до конца. Мы всегда находим способ, как это сделать, и мы способны изменить ситуацию. Мы должны продолжать сохранять этот менталитет, преданность делу и бороться, но мы предпочитаем быть впереди в игре", - сказал Модрич.

Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" состоится сегодня, 1-го июня, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00.

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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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