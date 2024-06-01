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Споры завершены. Лунин - в запасе Реала на финал Лиги чемпионов
К сожалению, чуда не произошло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин оказался в запасе команды на финал Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Ворота мадридцев будет защищать Тибо Куртуа. Для него этот матч станет первым в Лиге чемпионов сезона 2023/24.
Напомним, что Лунин не тренировался с командой последние дни перед матчем из-за простуды. В Лондон он приехал самостоятельно только сегодня.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial para la final!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2024
???? @BVB#UCLfinal | #APorLa15 pic.twitter.com/2B4HyEtdNa
Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00.
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