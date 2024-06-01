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Споры завершены. Лунин - в запасе Реала на финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Споры завершены. Лунин - в запасе Реала на финал Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин оказался в запасе команды на финал Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Ворота мадридцев будет защищать Тибо Куртуа. Для него этот матч станет первым в Лиге чемпионов сезона 2023/24.

Напомним, что Лунин не тренировался с командой последние дни перед матчем из-за простуды. В Лондон он приехал самостоятельно только сегодня.

Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00.

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Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
01.06.2024 в 20:18
Визнаю досягнення Реалу, але сподіваюсь на андердога. Тим більше, що Лунін не в основі у фіналі. Було б красиво якби Куртуа налажав
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
01.06.2024 в 20:18
Визнаю досягнення Реалу, але сподіваюсь на андердога. Тим більше, що Лунін не в основі у фіналі. Було б красиво якби Куртуа налажав
Ответить
0
1

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