Споры завершены. Лунин - в запасе Реала на финал Лиги чемпионов

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин оказался в запасе команды на финал Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Ворота мадридцев будет защищать Тибо Куртуа. Для него этот матч станет первым в Лиге чемпионов сезона 2023/24.

Напомним, что Лунин не тренировался с командой последние дни перед матчем из-за простуды. В Лондон он приехал самостоятельно только сегодня.

Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00.