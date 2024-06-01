Начо: Я абсолютно уверен в этой команде. Мы выходим на финал полными энтузиазма и амбиций

Защитник "Реала" Начо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с дортмундской "Боруссией".

"Я абсолютно уверен в этой команде. Мы выходим на финал полными энтузиазма и амбиций. Мы с большим уважением относимся к нашим оппонентам, но имеем большую уверенность благодаря сезону, который мы провели. Этот турнир очень особенный для нас.

Это была самая нервная неделя в сезоне, ведь мы играем в финале, и именно тогда мы больше всего волнуемся. Мы уверены в себе, но мы люди. Это будет тяжелая игра, потому что это финал, хотя это особое событие для клуба. Для болельщиков это волнительно, но для игроков это непросто, потому что это что-то особенное.

Каждый, кто любит футбол, знает, что для "Реала" это особенное соревнование, потому что об этом говорят цифры. Это не что-то вымышленное. Когда играет гимн, мы чувствуем себя очень близко к нему... Это очень особенное соревнование, потому что клуб имеет так много титулов. Но мы также несем очень большую ответственность за этот новый финал, и мы хотим выступить так же хорошо, как и в последние годы", - сказал Начо.