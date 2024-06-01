В Лондон приехало более 50 000 болельщиков Дортмунда, но на стадион попадут не все

Британскую столицу посетили несколько десятков тысяч поклонников "черно-желтых". К началу встречи их основное внимание сосредоточено на Гайд-парке. Именно здесь проходит официальный фан-фестиваль, максимально настраивающий болельщиков на вечернее противостояние.

Также сообщается, что более половины из озвученного количества немецких гостей будет наблюдать за игрой на "Уэмбли". Ожидается, что на стадионе будет около 30 000 поклонников BVB.

Соперники впервые в истории очных поединков в Лиге чемпионов встречаются на нейтральном поле. Ранее команды пересекались на групповом этапе или в раунде плей-офф (максимум в полуфинале).