Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Лондон приехало более 50 000 болельщиков Дортмунда, но на стадион попадут не все
У Боруссии будет существенная поддержка в Англии
Фото – Аккаунт "Боруссії" в Х
Британскую столицу посетили несколько десятков тысяч поклонников "черно-желтых". К началу встречи их основное внимание сосредоточено на Гайд-парке. Именно здесь проходит официальный фан-фестиваль, максимально настраивающий болельщиков на вечернее противостояние.
Также сообщается, что более половины из озвученного количества немецких гостей будет наблюдать за игрой на "Уэмбли". Ожидается, что на стадионе будет около 30 000 поклонников BVB.
Соперники впервые в истории очных поединков в Лиге чемпионов встречаются на нейтральном поле. Ранее команды пересекались на групповом этапе или в раунде плей-офф (максимум в полуфинале).
Borussia Dortmund fans in London.pic.twitter.com/55tHSa0B13— ikonik (@IkonikFCB) June 1, 2024
Популярное сейчас
- Элина Свитолина - Ана Богдан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- "Никто из них не сказал, что мы против убийств украинцев". Гутцайт – о допуске россиян на Олимпиаду
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО