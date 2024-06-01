  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. В Лондон приехало более 50 000 болельщиков Дортмунда, но на стадион попадут не все
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Лондон приехало более 50 000 болельщиков Дортмунда, но на стадион попадут не все

Лига Чемпионов

У Боруссии будет существенная поддержка в Англии

В Лондон приехало более 50 000 болельщиков Дортмунда, но на стадион попадут не все

Фото – Аккаунт "Боруссії" в Х

Новина українською

Британскую столицу посетили несколько десятков тысяч поклонников "черно-желтых". К началу встречи их основное внимание сосредоточено на Гайд-парке. Именно здесь проходит официальный фан-фестиваль, максимально настраивающий болельщиков на вечернее противостояние.

Читайте также: Сергей Ковалец: Дортмундцы, думаю, будут прессинговать, высоко встречать соперника и искать ошибку оппонента

Также сообщается, что более половины из озвученного количества немецких гостей будет наблюдать за игрой на "Уэмбли". Ожидается, что на стадионе будет около 30 000 поклонников BVB.

Соперники впервые в истории очных поединков в Лиге чемпионов встречаются на нейтральном поле. Ранее команды пересекались на групповом этапе или в раунде плей-офф (максимум в полуфинале).

По теме
yellow-arrow
Начо: Я абсолютно уверен в этой команде. Мы выходим на финал полными энтузиазма и амбиций
yellow-arrow
Споры завершены. Лунин - в запасе Реала на финал Лиги чемпионов
yellow-arrow
Боруссия Д – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Боруссії (Дортмунд)
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости