Ройс выйдет на усиление. Боруссия Д объявила свой стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" опубликовала свой стартовый состав на противостояние с "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Интересно, что мадридцы решили объявить свою 11-ку аж за 2,5 часа до игры. Зато немцы придержались стандарта - за час до матча.

Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00.

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