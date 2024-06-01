  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ройс выйдет на усиление. Боруссия Д объявила свой стартовый состав на финал Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ройс выйдет на усиление. Боруссия Д объявила свой стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Все на месте

Ройс выйдет на усиление. Боруссия Д объявила свой стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" опубликовала свой стартовый состав на противостояние с "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Интересно, что мадридцы решили объявить свою 11-ку аж за 2,5 часа до игры. Зато немцы придержались стандарта - за час до матча.

Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00.

UA-Футбол организовывает текстовую трансляцию и аудио-онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Несколько человек выбежало на поле Уэмбли, прервав финал Лиги чемпионов
yellow-arrow
Боруссия Д – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Боруссія Д
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости