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Ройс выйдет на усиление. Боруссия Д объявила свой стартовый состав на финал Лиги чемпионов
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Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" опубликовала свой стартовый состав на противостояние с "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Интересно, что мадридцы решили объявить свою 11-ку аж за 2,5 часа до игры. Зато немцы придержались стандарта - за час до матча.
Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00.
???? STARTING XI VS REAL MADRID ????#BVBRMA #UCL #UCLfinal pic.twitter.com/PVR3VkJ8y8— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 1, 2024
UA-Футбол организовывает текстовую трансляцию и аудио-онлайн поединка.
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