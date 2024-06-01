Лавриненко: Я думаю, никто не ожидал, что Боруссия дойдет до финала

Экс-тренер "Ингульца" и "Вереса" Сергей Лавриненко рассказал, что ожидает от финала Лиги чемпионов, кто, по его мнению, имеет больше шансов на победу и прокомментировал положение голкипера "Реала" Андрея Лунина.

- Какой футбол вы ожидаете увидеть в финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией"?

- Результативный, потому что это две команды, которые много забивают и играют на атаку. Хочется увидеть много забитых голов. Но, как правило, финалы всегда осторожные. По крайней мере, до первого гола игра будет осторожная.

- "Реал" сейчас на ходу, выиграли Ла Лигу, на пути к финалу Лиги чемпионов выбили явных фаворитов - "Манчестер Сити" и "Баварию". Можно сказать, что матч против "Боруссии" будет легкой прогулкой для "сливочных"?

- Легкой прогулки точно не будет, потому что это финал Лиги чемпионов. Мы понимаем, что на такой стадии команды всегда могут дать сюрприз. Это стадия из одной игры, здесь не надо дополнительной мотивации. "Боруссия" также это понимает, они 10-15 лет ждали следующего финала ЛЧ. Поэтому "шмели" отдадут очень много сил, чтобы получить этот титул. Но, я думаю, что у "Реала" больший опыт финалов, поэтому я отдаю предпочтение "сливочным". Во-первых, у "Реала" более звездный состав, чем у "Боруссии". У немцев состав играет благодаря командному взаимодействию, а "Реал" играет благодаря индивидуальности.

- А чем "Боруссия" может удивить "Реал"?

- Пожалуй, здесь не может быть одной составляющей. Я считаю, что и фортуна должна быть, и дисциплина. Нужно не дать разбегаться основным игрокам "Реала". И когда все эти факторы будут совпадать, то Дортмунд может рассчитывать на результат. Я думаю, никто не ожидал, что "Боруссия" дойдет до финала. У них тоже были достаточно мощные соперники, но команда доказала... Это же они с "ПСЖ" последнюю игру играли. Сколько парижане пробили, сколько стоек, перекладин, но без фарта невозможно играть и достигать результата.

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- Андрей Лунин был основным голкипером "Реала" на пути к финалу, а против "Боруссии" будет играть Куртуа, который целый сезон был травмирован. Что можете сказать об этом?

- Это выбор тренерского штаба. Здесь нельзя говорить правильно или неправильно. Анчелотти отвечает за результат, он несет за него ответственность. Я думаю, что опыт Куртуа пригодится в этой игре. Андрей Лунин и Тибо Куртуа - это топ-уровня игроки, но на первый план выйдет психология финальных матчей. Я думаю, что как раз у Куртуа этот опыт немного больше. Здесь никто не говорит, что Андрей слабее. Психологический фактор влияния на команду является основным для Анчелотти при выборе позиции голкипера.

- После этого Лунину стоит задуматься об уходе из мадридского "Реала"?

- Это одна из лучших команд мира, не все могут выходить и играть в основе. Поэтому нельзя сказать, что это несправедливость. Мне кажется, что Анчелотти чувствует это напряжение, чувствует, что на него есть какое-то давление, но увидим, сделает ли он правильный выбор.

Уход из команды? Немного есть таких команд, как "Реал". Лунин может перейти в чемпионат Украины, где будет иметь постоянную игровую практику. Однако Андрей хочет быть в сильнейшем клубе мира.

- Какой ваш прогноз на финал Лиги чемпионов?

- 2:1 в пользу "Реала".