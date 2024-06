Несколько человек выбежало на поле Уэмбли, прервав финал Лиги чемпионов

Уже на 1-й минуте финала Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" на футбольное поле выбежало 4 человека. Команды были вынуждены ждать 2 минуты, пока работники стадиона "Уэмбли" поймают всех нарушителей.

Сообщалось, что «Уэмбли» потратил дополнительно около 5-ти миллионов фунтов стерлингов на охрану в этом матче.

???? Embarrassing start for UEFA & Wembley as series of pitch invaders go unchallenged & disrupt start to game. Delay of 2 minutes #UCLfinal pic.twitter.com/hP3etCMJRI