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Несколько человек выбежало на поле Уэмбли, прервав финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

И это на 1-й минуте

Несколько человек выбежало на поле Уэмбли, прервав финал Лиги чемпионов

Фото: Nazionale Italiana/автор невідомий

Новина українською

Уже на 1-й минуте финала Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" на футбольное поле выбежало 4 человека. Команды были вынуждены ждать 2 минуты, пока работники стадиона "Уэмбли" поймают всех нарушителей.

Сообщалось, что «Уэмбли» потратил дополнительно около 5-ти миллионов фунтов стерлингов на охрану в этом матче.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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